Jazzlegenden er død: – Det siste han sa til meg, var «ta vare på Molde»

Kultur

George Wein var jazzpromotor, pianist og produsent, bosatt i New York. I 1954 grunnla han den berømte Newport Jazz Festival, som etter hvert også fikk en Folk Festival. Den arrangeres fortsatt hver sommer – med unntak av to korona-år – på Rhode Island utenfor New York. Wien ble født 3. oktober 1925, og vokste opp nær Boston.