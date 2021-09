Har brukt nær 1,7 millioner: Nå er kulturstien med skulpturer og diktersteiner åpnet

Kultur

– Det ble en fantastisk åpning. Vi var helt euforisk. Det kom så mye folk både lørdag og søndag! Ikke minst er vi glad for at det ble oppholdsvær. Det fossa ned da vi monterte og kranet på plass skulpturer, sier leder for Stiftelsen Steinløftet, kunstner Torild Storvik Malmedal, etter åpningen av Kultursti Vevang.