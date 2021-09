Artig og slemt bokbad

Kultur

Javisst. Ikke en eneste utkastelse, ingen hissige avbrytelser og ingen var vel egentlig så slemme at det gjorde noe. Litt bortsett fra Erlend Loe og Per Schreiner, da. De har det begge i kjeften, og de har gjennom sine forfatterskap vist at de besitter både infam humor og slående karakteristikker.