Kultur

Innen 2030 skal Norge redusere CO2-utslippene med minst 50 prosent i forhold til 1990-nivå. Hva kan hver enkelt gjøre, i hverdagen, i livet sitt, her og nå, for å få ned sitt eget klimaavtrykk? Det kom publikum til Plassen for å få tips om fra Bragepris-vinner Thomas Horne, forfatter av Den store klimaguiden, og Fremtiden i våre hender-leder Anja Bakken Riise, som er bokaktuell med Mitt klimaregnskap. Samtalen ble ledet av journalist og forfatter Erle Marie Sørheim.