Årets åpner av Bjørnsonfestivalen om debattstormen: – Krevende og lærerikt

Kjersti Løken Stavrum, leder for den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen og Norsk PEN, åpner Bjørnsonfestivalen onsdag. Hun leder også arrangementet Hvor går demokratiet? samme kveld. Vi tok en prat med henne på telefon noen dager før Bjørnsonfestivalen blas i gang.

– Hva skal du snakke om under åpningen?

– Jeg vil ikke røpe så mye, og jeg skal ikke snakke så lenge. Kort fortalt vil jeg komme med en appell til folk flest. Jeg vil også komme innom oppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen fra kunstorganisasjonene, sier Løken Stavrum.

Sløseriombudsmannen

Det har blåst hardt rundt Ytringsfrihetskommisjonen i sommer etter at de inviterte kunstneren Morten Traavik og Sløseriombudsmannen, alias Are Søberg, til innspillmøte for kunstnere. Søberg driver den omdiskuterte Facebook-siden Sløseriombudsmannen, som i en rekke innlegg de siste åra har harselert med blant annet den offentlige støtten til ulike kunstprosjekt.

Boikott og protestskriv

Ytringsfrihetskommisjonens invitasjon vakte sterke reaksjoner og debatt. Et av medlemmene i kommisjonen trakk seg i protest, og Norske dansekunstnere skrev, med støtte fra 15 organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet, et opprop der de ga uttrykk for at kunstnere opplever hets og trakassering som følge av Sløseriombudsmannens Facebook-innlegg. Kort tid i forveien hadde flere aktører boikottet Kulturytring Drammen som følge av oppsetningen Sløserikommisjonen, som Morten Traavik satte opp i Drammen, der blant andre Sløseriombudsmannen deltar.

– Hvorfor utløser Sløseriombudsmannen så sterke reaksjoner?

– Fordi han kritiserer offentlig støtte til enkelte kunstprosjekter, og måten han gjør det på. Han opptar kunstfeltet, og har gjort det lenge. Det har blitt knyttet til kunstnernes ytringsfrihet. I vår hadde vi et innspillmøte med organisasjonene der de la vekt på problemet med hets i sosiale medier, og de peker på Sløseriombudsmannen. Fra Ytringsfrihetskommisjonens ståsted var det derfor nærliggende å hente ham inn som en av flere stemmer da vi skulle ha et ekstra møte. Vi inviterte også Morten Traavik.

Ser på status for ytringsfrihet

– Norske dansekunstnere forteller at frykten for hets og hatefulle ytringer gjør at noen velger å utsette kunstproduksjoner og fjerne dokumentasjon av kunstnerskap fra egne nettsider. Når en persons ytringer fører til at en annen person ikke lenger vil ytre seg i frykt for hets og hat: hva da med ytringsfriheten?

– Kommisjonens oppgave er å se på status for ytringsfriheten i Norge på en rekke områder. Ytringskultur faller naturlig inn i vårt arbeid, men vi ettergår ikke påstander i enkeltsaker.

Ikke ønskelig med utmelding

– Undervurderte du hvilken sprengkraft som lå i å invitere Sløseriombudsmannen?

– Ja, det er klart. Men vi er Ytringsfrihetskommisjonen. Bak vårt valg lå det en antagelse av at man forstår vår logiske tilnærming til stemmer og motstemmer.

– Forstår du reaksjonene?

– Jeg registrerer reaksjonene. Det har vært krevende, men også lærerikt for oss. At et medlem har meldt seg ut er selvfølgelig ikke noe vi ønsket.

Bekymret for Afghanistan

Løken Stavrum kommer til Molde på snarvisitt, og har ikke anledning til å bli lenger enn til torsdag morgen på grunn av styremøter.

Fakta Kjersti Stavrum Løken Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund

Adm.dir i Stiftelsen Tinius

Leder av Ytringsfrihetskommisjonen og Norsk PEN

Styreleder i Cultiva

Styremedlem i Ethical Journalism Network og Faktisk.no

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får med meg mer enn det som foregår onsdagen. Det er et knallgodt program på Bjørnsonfestivalen, spesielt fra et PEN-perspektiv. Jeg vil spesielt trekke fram fribyforfatterne Fatemeh Ekhtesari og PEN-styremedlem Asieh Amini, samt forfatter Brit Bildøen, som i mange år har vært leder for Norsk PENs komite for fengslede forfattere. Når vi diskuterer ytringsfrihet her hjemme er det nyttig å løfte blikket og se utenfor Norge. Vi i Norsk PEN har jobbet intenst de siste ukene for å redde frie ytrere i Afghanistan. Det norske utenriksdepartementet finansierte i 2004 oppstarten av Forfatterens hus i Kabul. Etter det har samarbeidet mellom PEN-sentrene i Norge og Afghanistan vært tett. Man kan håpe hva man vil om Taliban, men nå har de stoppet musikken i Afghanistan. Vi er veldig bekymret. Det betyr ikke at vi ikke skal snakke om norske utfordringer, men det setter disse i perspektiv. Det norske og internasjonale perspektivet er Bjørnsonfestivalens styrke, sier Løken Stavrum.

Ønsker fribyordningen tilbake

– Som styreleder i Norsk PEN, som samarbeider med ICORN Norge om fribyforfatterordningen, uttalte du deg i fjor om at Molde ikke har videreført ordningen. Molde er fortsatt uten fribystatus. Hva synes du om det?

– Det er ikke for sent å melde seg på igjen. Det er så mange flotte stemmer der ute som kunne gjort seg gjeldende hvis de hadde en friby. Jeg håper bestemmelsen ikke er permanent.

– Det er en tung bør å legge på forfulgte mennesker at de skal berike byen de kommer til – Det virker som Molde er opptatt av hvilken nytte fribyforfatterne skal gjøre for byen. Det er ikke slik ordningen skal fungere, sier Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN.

– Døra er ikke lukket for godt – Det er naturlig for Molde å ta rollen som vertsby for forfulgte forfattere. Men per dags dato har vi ikke kreftene og det personlige overskuddet som skal til for å bli med på dugnaden, sier ordfører Torgeir Dahl.

Har vært mer opptatt av Ibsen

– Hvorfor trenger vi Bjørnsonfestivalen og andre litteraturfestivaler?

– Lesing og lytting gjør at vi kan tilegne oss andre perspektiver. Skjønnlitteratur og prosa er viktig for samfunnsveven vår, det bidrar til å styrke og utvikle fellesskapet vårt.

– Hvilket forhold har du til Bjørnson?

– Jeg har selv alltid vært mer opptatt av Ibsen, hvis jeg skal sette de to opp mot hverandre. Bjørnson har ikke bleknet i Molde, men i resten av landet har han bleknet mer enn han kanskje burde.

«God middag, dårlig fotball»

– Hvilket forhold har du til Molde?

– Det er nok mest preget av fotball. Jeg har jo en sterk forballforankring i min familie.

– Men det står ikke MFK på ditt supporterflagg?

– Nei, men jeg har sympati med dem. Ole Erik (Stavrum, MFK-direktør og søskenbarn av Løken Stavrums ektefelle, Gunnar Stavrum) var hjemme hos oss på søndag da Molde spilte mot KBK. Han fikk god middag, men dårlig fotball, hahaha.

– Hva er ditt lag?

– Min bror, Karl-Petter Løken, spilte for Rosenborg, så jeg har jo litt sansen for dem. Men det er Vålerenga som er laget mitt så lenge «Kåffa» (KFUM-Kameratene) ikke er i eliteserien.

Bjørnsonfestivalen arrangeres i Molde og Nesset 8. - 12. september og åpner onsdag 8. kl. 15.00 på utescena i Molde.