Molde-musiker håndplukket til oppdrag millioner vil få høre

Kultur

Daniel Herskedal ble håndplukket til å komponere musikken til det som sies å være en historisk viktig og riktig, dokumentarisk podkast om hva som skjedde etter 9/11.

Fra film til podkast

Blant annet tonesatte han en av de viktigste talene til president Barack Obama.

– Å vite at dette er det mange millioner mennesker som skal høre, er i seg selv ganske nervepirrende, men også veldig inspirerende, sier Daniel Herskedal om innsatsen i podkastserien «9/12», som nå er ute – og som allerede høster omtale i blant annet Rolling Stone.

Serien – laget av Pineapple Street Studios som en Amazon Original – tar i syv episoder for seg nyere verdenshistories mest omtalte øyeblikk, og hva det gjorde med verden fra dagen etter 11. september. Med utgangspunkt i hendelsene 11. september blir temaer som frihet, konspirasjoner, frykt og radikalisering grundig omtalt. Bak står den multiprisvinnende, undersøkende journalisten Dan Taberski.

Herskedal hadde musikk med i den doble Sundance-vinneren «The Last Black Man in San Francisco» for to år siden, noe som tok ham videre til innsats i en stor Coca-Cola-reklamefilm i fjor. Nå debuterer han i podkastformatet.

– Det er veldig mange likhetstrekk med å jobbe med filmmusikk. Det er plass til å ta frem det storslagne i musikken, og samtidig skape rom for de nære historiene. Den største forskjellen for meg er at der bildene i en film ville illustrert mye av historien, illustrerer jeg nå gjennom musikk alene. Sånn sett så har musikken i denne podkasten en enda viktigere funksjon enn hvis dette var film, sier han til NTB.

Gir «kred»

Daniel Herskedal forteller at podkastskaperne har viet mye plass til musikken, og at han har fått sette sitt preg samtidig som Taberski og produsentene har vært spesifikke i musikkens funksjon.

– Det er en grunn til at de spurte meg: De ønsker mitt personlige preg på serien, påpeker han. Produsent Courtney Harrell mener musikken hans «tar deg med til et helt fremmed sted, der mange følelser føles mulige på én gang.

– Han er en strålende, cinematisk komponist og artist, og vi visste at Daniels musikk ville være perfekt der vi prøvde å hjelpe vårt publikum til å gå inn i et av historiens mest omtalte øyeblikk fra et helt nytt perspektiv, sier Harrell i en uttalelse.

Selv tror Daniel Herskedal dette blir noe som får «kred» i andre skapende kunstmiljøer i USA, som for eksempel filmskapere, og en fin eksponering av musikken han lager med tanke på fremtidige prosjekter.

Her hjemme vant han i april Spellemann i komponistklassen med «Call For Winter», og slapp nå i juni albumet «Harbour». I sommer har han vært å høre med bestillingsverket «Out Of The Fog» på en rekke jazzfestivaler i selskap med Emilie Nicolas, og er også med som medkomponist, orkestrator og solist på Marja Mortenssons kommende album med KORK, «Raajroe – The Reindeer Caravan».