Over all forventning – dette er tallenes tale fra Moldejazz

Kultur

Fredag i forrige uke ble det skrevet i Romsdals Budstikke at det kunne komme opp i 10.000 besøkende på Moldejazz. Tallene etter festivalukas ende viser at det gikk over all håpte resultater. Det totale besøkstallet på arenaene kom på 14.643 personer. Besøkende i handlegata i sentrum eller Rosejazz er ikke iberegnet i dette endelige tallet.