Med Tuva på telttur

Kultur

Kanskje like bra, siden lyden slett ikke var på topp inne i årets jazztelt. Joda, vi satt der i våre kohorter og lærte oss måten å kode oss fram til øl, vin, brus eller alt bestillingsappen måtte ha å by på. Kanskje sleit vi – i hvert fall jeg – med koden til kveldens utgave av Valkyrien også. For det låt ikke slik jeg har opplevd Valkyrien mange ganger tidligere, egentlig alle ganger tidligere. Med tette, harmoniserte felepartier, krydret og toppet med Tuvas uforlignelige røst, og spennende tekster henta fra gode norske lyrikere. Kan hende var de der nå og, og de prøvde å få det fram. Men lyden var ikke god nok. Innimellom nokså grautete, og det siste jeg har forbundet den tidligere kvintetten – nå kvartetten – med er graut. Mer «spicey» enn som så, men også etter 2014 – da Olav Hilmen forlot skuta – har jeg hørt dem mer utsøkt tonale, vakkert harmoniserende og med en annen schwung.