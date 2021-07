GURLS med alt på, takk!

Kultur

Onsdag spilte Ellen Andrea Wang sin fjerde konsert som Artist In Residence, denne gang som del av trioen GURLS med et bestillingsverk for Moldejazz og tre andre jazzfestivaler sammen med Trondheim Jazzorkester. Men her har hun lagt tømmene helt over i henda på Hanna Paulsberg, tenorsaksofonist og komponist for trioen. I tillegg fikk vi se Marianna Sangita på vokal, vinneren av årets JazZtipendiat og komponist for neste års bestillingsverk med orkesteret.