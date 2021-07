De unge om moldejazz: Sånn bør festivalen fornye seg

Nyslått festivalsjef Mariann Bjørnelv spør seg hva som skal til for å få neste generasjon publikum til å like jazz. Vi har snakket med unge midt i festivalens målgruppe om hva nettopp de synes Moldejazz bør gjøre for å trekke mer ungt publikum.