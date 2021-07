Konsertarrangører: – Smittevern er utfordrende

Kultur

Mandag og tirsdag skapte Ogras og Red Hot etterlengtet fest i Alexandraparken. Her var det ikke bare klapping og jubling, men også dansing mellom bordene. Tirsdag sørget New Mordal Swingers og 9 Grader nord for svært så god stemning på henholdsvis Sommerscena til Molde fjordstuer og på Storlihytta i marka.