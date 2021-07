Lista er lagt

Kultur

Et slikt oppdrag som Wang har fått dette året, gir henne muligheten til å drømme stort. Da hun foreslo for Moldejazz at hun ville starte festen med et kontrabassorkester var heldigvis svaret et klart og tydelig ja. Et slikt voldsomt prosjekt, med 13 bassister med hver si store fele og kanskje verdens største bass - en såkalt octobass på rundt 3,5 meter, er av praktiske og økonomiske årsaker bortimot umulig å forestille seg på noe annet vis enn under en slik festival. Det er også det som er med å gjøre Moldejazz til den helt spesielle festivalen den er.