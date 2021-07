Ut og jazze? Her er gratisprogrammet i Alexandraparken

Kultur

Tidligere år har publikum vært vant til å gå inn og ut av parken slik de ønsker. For mange har også parken vært et hyggelig treffsted på dagtid. Men på grunn av smittevern er det i år begrensede antall plasser - og publikumsområdet blir inndelt i to kohorter med plass til 200 publikummere i hver sone.

Kohorten nærmest scenen vil ha inngang fra Tollbugata. Øverste del av publikum vil ha inngang fra storgata. Det vil være ett innslipp per konsert, som betyr at du bør være tidlig ute for å få med deg konserten du ønsker.

I fjor ble ikke parken åpnet som arena i det hele tatt; men i år blir det gratis konserter, som sparkes i gang med åpning med Åse Kleveland mandag 19. juli kl. 12.00.

– Som tidligere år arrangerer vi på dagtid gratis konserter i Alexandraparken. Her møter dere en stor bredde av musikalske talenter fra hele Norge, sier festivalsjef Mariann Bjørnelv i Moldejazz.

Her er hele dagsprogrammet for Alexandraparken:

Mandag 19. juli

Klokka 12.00-13.15: Offisiell åpning av Moldejazz

Åse Kleveland er årets festivalåpner og sammen med henne sparker vi det hele i gang

Klokka 13.30-14.05: RipOff

– RIPoff er en duo med utspring fra jazzlinjen ved Molde VGS. Duoen ble dannet for rundt et år siden, og har siden da jobbet med å utvikle sin musikalske spillestil sammen. All musikken er egenkomponert, og inspirasjonen er klart og tydelig hentet fra den amerikanske duoen Domi and JD. Musikken er preget av energisk synthbass og raske trommegrover. RIPoff gleder seg til å vise hva de har i Aleksandraparken.

Med: Silje Frisvoll Fjeldstad på synther og Tarald Kongshaug på trommer

Klokka 14.30-15.15: Storyvilles timer: Storyville Storband

– Storyville Storband er Norges lengstlevende storband og har holdt det gående i 63 år. Einar Strande har vært med fra starten, i tidligere år som leadtrompetist, nå som dirigent og musikalsk leder. Mange både kjente og mindre kjente musikere har vært innom bandet i årenes løp, og for mange har Storbandet betydd et første møte med jazzmusikk og ikke minst improvisasjon. Stobandet har en stabil medlemsmasse og er aktive året igjennom, med både nyttårskonsert, jazzkafeer, kirkekonserter og andre ulike samarbeid.

Med: Oscar Toft - piano, Geir Svinnset – trommer, Dag Runar Wikeland – gitar, Tommy Hattrem - bass, Ingunn Hungnes - perkusjon, Stine Frisnes - trombone, Kevin Isham - trombone, Hilmar Askeland - trombone, Verner Listaul - trombone, Øystein Bjørk - trompet, Asbjørn Toft - trompet, Iren Fjæstad - trompet, Kai Andre Mortensen - trompet, Bente Legernes Ødegård - saksofon, Marie Therese Elnan - saksofon, Maria Vik - saksofon, Hanne Christine Krikevold - saksofon, Sissel Hartvigsen Nerland - saksofon, Anne Hollingen - sang, Trine Simonsen - sang, Guro Hoem, sang, Einar Strande - dirigent/musikalsk leder

Tirsdag 20. juli

Klokka 14.30-15.15: Storyvilles timer: Passim

– Passim spiller musikk i diverse sjangere fra mainstream jazz, jazzblues, via latin, funk, soul, pop og til rock. Vi er altså grenseløse i musikkformen, også i egne låter. Derfor passer også navnet oss godt; passim er latin og blir brukt som et uttrykk for «litt her og litt der». Musikerne har en allsidig bakgrunn fra mindre besetninger til storband.

Med: Guro Hoem - vokal, Oscar Toft - tangenter, Olav Harnes - gitar, Tommy Hattrem - el. bass, Geir Egil Svinnset - trommer

Onsdag 21. juli

Klokka 12.00-12.45: Trisak

– Trisak er en fersktrio bestående av tre unge musikere fra Jazzlinjen ved Molde vgs. I sitt samvær skaper de improvisert musikk, hvor lekent samspill og groove står i sentrum. Repertoaret de har valgt å spille under årets Moldejazz er en god blanding av egenkomponerte låter og standardlåter med trioens egen vri.

Med: Isak Sigurdssønn Hungnes – piano, Tarald Kongshaug – kontrabass, Finn Øverland – slagverk

Klokka 13.00-13.45: HuKoRo

– HuKoRo er en nydannet trio med utspring fra tredjeåret på jazzlinjen i Molde. Bandet blander poesi, men fution og friimprovisert jazz. Lydbilde preges av kraftige synthbasslinjer, effektfullt gitarspill og rytmiske trommegroover. HuKoRo spiller kun egenskrevet musikk, og gleder seg til å vise sitt budskap.

Med: Emma Rognlien - gitar, Isak Hungnes - piano og synther, Tarald Kongshaug - tromme

Klokka 14.00-14.45: Storyvilles timer: Ungdomsstorbandet – Molde kulturskole

– Ungdomsstorbandet har holdt det gående i over 20 år, og er igjen klar for et swingende sett i Alexandraparken. Bandet består av en god blanding av elever fra byens ungdomsskoler, Musikklinja og den nasjonale jazzlinja ved Molde VGS. Aldersspenn 15-19.

Torsdag 22. juli

Klokka 12.00-12.45: RUNDMO

– RUNDMO er en Trondhjemsbasert trio som skriver jazzinspirert musikk med innslag av blant annet folkemusikk og rock. Den musikalske inspirasjonen kommer fra artister som Tingvall Trio, Triosence og Aaron Parks. I fjor kom RUNDMO ut med sitt debutalbum «Jazz På Dass» hvor de har hentet inspirasjon fra objekter på baderommet. Med ulike sjangertrekkhar de forsøkt å fange den unike atmosfæren som finnes på badet for å få deg til å verdsette baderommet ditt enda mer.

Til Moldejazz har de med seg noen ferske komposisjoner i tillegg til låter fra Jazz på Dass.

Med: Jakob Rundmo Petersen - piano, Hermann Hestbek - tuba og flugabone, Vemund Strypet - trommer

Ronnys Venner

Informasjon kommer. Følg med på moldejazz.no

Klokka 14.00-14.45: Storyvilles timer: Molde Jazzensemble

– Molde Jazzensemble ble stiftet sommeren 2018 og består av erfarne musikere med utspring i Storyville-miljøet i Molde. Repertoaret er hentet fra noen av 50-60-tallets mest brukte låter i jazz-sammenheng. Hovedsaklig fra sen be-bop og mainstream-æraen.

Med: Kjell Nyland – trompet, Ketil Venås – tenorsax, Magne Falk – altsax, Trond Aunan – piano/rhodes, Erik Jenset – bass, Espen Krumpolc – trommer, Dag-Runar Wikeland – gitar.

Fredag 23.juli

Klokka 12.00-12.45: Neptunes Habit

– Neptune’s Habit er en kvintett med musikere fra Norges musikkhøgskole og jazzlinja på NTNU. De spiller musikk inspirert av den Nordiske og Amerikanske jazztradisjonen. Musikken er svevende og melodisk, men har også rytmiske og hissige partier med mye improvisasjon. Ved å ha en uvanlig besetning skapes det muligheter til å utforske nye lydlandskap. De har brukt den nedstengte perioden på å øve og komponere, og er nå klare for å vise frem musikken sin.

Med: Emil Bø - trombone, Åsmund Skjeldal Waage - vibrafon, Isak Austnes - piano, Bendik Løland Lundsvoll - kontrabass, Henning Lillehaug – trommer

LAMA:

Informasjon kommer.

Klokka 14.00-14.45: Storyvilles timer: KAKAO

– KAKAO består er 6 musikere fra Molderegionen som spiller egne låter med norsk tekst. Liv, latter og alvor, i et "jazza" landskap, som spenner vidt. Bandet ble etablert i 2013. Atle Ødegård er komponist og tekstforfatter. Kjell Atle Orø er musikalsk leder og arrangør.

Med: Atle Ødegård - vokal, Kjell Atle Orø - tangenter, Olav Tornes – saksofoner, Bjørn Ove Hagset – elbass, Joachim Orvik - trommer og perkusjon, Arnt Inge Torheim – el- gitar og akustisk gitar.

Lørdag 24. juli

Klokka 12.00-12.30: Jazzlogen

Informasjon kommer.

Klokka 12.45-13.15: Ung Vokal

– Ung vokal er et vokalensemble som samler noen av våre mest lovende, unge sangere fra østlandsområdet i alderen 15-20 år. Dette er et gehørbasert ensemble med fokus på rytmisk samsang og utforsking av vokalimprovisasjon. Repertoaret består av en blanding av nyskrevne arrangement og duggfrisk improvisasjon.

–Ung vokal er en del av Østnorsk jazzsenters satsning på rekruttering og unge talenter, og ensemblet har spilt på store og små scener som Moldejazz og Oslo jazzfestival med mer.

Ung vokal ledes av Ingebjørg Loe Bjørnstad.

Med: Selma Tærum – vokal, Celine Helen Kirkeby-Garstad – vokal, Synne Bergem – vokal, Margrethe Dahl – vokal, Anette Nygård – vokal, Hanna Hærum - vokal, Ella Vaa Sætre – vokal, Ingebjørg Loe Bjørnstad – vokal og musikalsk leder.

Klokka 13.30-14.30: Akershus og Oslo Ungsomsjazzorkester

– AOJO, Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester, formidler en forbløffende kombinasjon av ung energi og moden musikalitet og består av ca 20 svært talentfulle unge musikere i alderen 14 til 20 år. Det er en fantastisk kompleksitet, løssluppen energi og samtidig en nesten uhørt nøyaktig unøyaktighet i dette kollektivet, som får dette bandet til å sjokkere og begeistre. AOJO er en del av Østnorsk jazzsenters satsning på rekruttering og unge talenter, og bandet har, siden debutkonserten på Kampen Jazz høsten 2014, spilt på store og små scener i inn og utland. I 2019 slapp AOJO sin første utgivelse, Oasis of Bad Vibes.

– Orkesteret blir ledet av saksofonisten Shannon Mowday. Mowday er opprinnelig fra Sør-Afrika, og musikken hun skriver og arrangerer for AOJO er jazz med en blanding av afrikanske og nordiske impulser.

Med: Ragne Norstein – vokal, Leo Holmertz Lien - sax/fløyte, Sofia Lindland Ali – sax, Sigurd Mogenstad – sax, Erik Kildal-Johansen - sax, Bjørn Støle Almlöf - sax, Eira Elise Øverås - trompet, Mikkel Dahl Amudsen - trompet, Oscar Brodahl – trompet, Sverre Holmsen - trompet, Brynjar Mikael Grytnes - trompet, Sander E.T. Gimse - trombone, Eirik Kosberg - trombone, Jens Andreassen Koppang - trombone, Alfred Wammer - trombone, Sofus Sverresønn Finne - piano, Sikia Masters Heien – gitar, Albert Støver Rygh – gitar, Johannes Elnan, bass, Tellef Eid Barland , trommer, Anders Egge Jordheim - trommer, Shannon Mowday - musikalsk leder.

Paraden blir annerledes

Vanligvis går den tradisjonelle paraden sin gange gjennom storgata og byen. Men i år blir det en liten vri på grunn av smittevern. Jazzlogen kommer til å dukke opp på ulike uannonserte steder og tider i sentrum under festivalen. Følg med og hold ører og øyne åpne, står det i pressemeldingen.

Ekstrakonsert med Ellen Andrea Wang Trio

På grunn av problemer med innreise til Norge må konsertene med Ben Wendel og Manu Katché flyttes til 2022. For de som har kjøpt billett vil disse bli automatisk refundert innen ti dager.

Istedenfor setter Moldejazz opp en ekstra konsert med Ellen Andrea Wang Trio. Denne vil bli holdt torsdag klokka 20.00 i Teatret Vårt.

Moldejazz flytter også den utsolgte konserten med Red Kite og EAW Trio fredag 23.juli klokka 22.00 fra Storyville til Teatret Vårt. Denne endringen gjør at det legges ut flere billetter til konserten. Nye billetter slippes i dag, tirsdag 13. juli klokka 13.