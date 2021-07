Museet: – Aldri satset så stort på det norske publikummet

Kultur

Vanligvis står uteområdet med by- og bygdesamlingen åpent og tilgjengelig for byens befolkning og gjester. Men i sommer må du løse billett mellom kl. 12 og 16 for å komme inn. Det er imidlertid den samme billetten som gjelder til Krona og både den faste og den skiftende utstillingen der. I sommer er det utstillingen med fotografiene til Ernst Schwitters, med flere malerier signert faren Kurt Schwitters, som vises.