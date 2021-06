Oversatte låter til Molde-dialekt - nå blir de album

Kultur

Etter å ha sluppet to studioalbum i 2020, som sikret henne to Grammis i Sverige nylig, er Ane Brun nå tilbake med låten ”Lille venn”, en nyinnspilling av låten ”Honey” i norsk oversettelse. Dette er den første singel fra et nytt og norskspråklig album, som ventes til høsten.