62 kunstnere lager 185 verk til Røkkes superyacht – én av dem er fra Molde

Kultur

Kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen hos Rev Ocean forteller at utstillingen As far as my Eyes can Sea, som åpnet på Bomuldsfabriken i Arendal i helga, består av 135 verk fra 62 samtidskunstnere. Tre av disse kunstnerne er fra Møre og Romsdal – og én fra Molde. Utstillingen dekker over 1200m2 og strekker seg over begge etasjene til Bomuldsfabriken, samt i gruvene og i galleriet i sentrum. .