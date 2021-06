Jan Kåre berget kulturminne i siste liten

Kultur

– Grunnmuren hadde rast ut, og bygget holdt på å skli ut i elva. Jeg fryktet at det kom til å falle ned. Det var så mye nedsig at jeg måtte ta umiddelbare grep. Det var i siste sekund at jeg fikk sikra bygget. Jeg har jobba med saga siden i fjor høst, sier grunneier Jan Kåre Hoem, som kjøpte Helset-garden for fire år siden.