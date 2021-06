Halvannet år siden sist – nå blir det endelig show

Kultur

Hele 140 barn og unge, i alderen 5 til 20 år, er klare for to show i Bjørnsonhuset søndag 13. juni.

Vanligvis har Noise to store show i året; til jul, og til sommeren, i tillegg til skoleshow. Nå er det halvannet år siden sist.

Tøft pandemiår

Showet har fått tittelen Just Dance, forteller styreleder Lena Simensen.

– Vi kjører to show kl. 14.00 og 16.30, og har mulighet til å åpne for ett til hvis det blir utsolgt. Opprinnelig hadde vi planlagt Løvenes Konge som tema, men på grunn av restriksjoner må vi gjøre det mer lettvint. Det er fortsatt kohorter som gjelder, så det blir en del logistikk bak scena, for å ivareta smittevern. Og stedet for rekvisitter blir det for eksempel lerret med videoer. Men det blir mye bra dansing, altså, sier Simensen, og opplyser at klubben ikke har anledning til å ha kiosk i forbindelse med arrangementene.

Hun forteller at koronaåret har vært tøft for danseklubben.

– Vi har fått litt statlig støtte for avlyste arrangement, men tapte inntekter får vi jo ikke kompensasjon for. Vi har mistet en del medlemmer, fordi maksantall pr. gruppe har vært 20. Vi har heller ikke fått vist oss fram på skoleshow, som er viktig for rekrutteringen, sier styrelederen.

Samtidig som Noise godt har merket pandemien, har foreldre vært flinke med dugnader og til å støtte opp rundt klubben, forteller hun.

Nasjonal konkurranse i Molde

Noise har flere dansere som ikke har fått konkurrere det siste halvannet året.

– Vi har rundt 15-20 konkurransedansere. I august skal vi arrangere en nasjonal konkurranse i Molde, som igjen kan gi uttak til VM i København seinere i år. Det er mulig uttaket til landslaget vil skje i Molde, sier Simensen.

I forbindelse med Molde Dansefestival, som arrangeres for første gang i juli, låner Noise ut lokalene sine i Strandgata.

– Gjengen bak festivalen er gamle Noisere. Så det er klart vi vil støtte opp om dette. En del av våre dansere skal sikkert være med på festivalen også, sier Simensen.