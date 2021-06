Stor suksess som forfatter – nå kommer han til Molde

Kultur

Bjørnsonfestivalen, som arrangeres 8. – 12. september, har sluppet flere forfatternavn. Det er nå klart at Zeshan Shakar, Brit Bildøen, Arne Ruset, Silje O.Ulstein, Espen Gamlund, Anja Bakken Riise, Thure Erik Lund, Per Schreiner og Erlend Loe kommer til Molde tidlig i høst.

Zeshan Shakar møter Hege Duckert

Suksessforfatter Zeshan Shakar, som debuterte med Tante Ulrikkes vei i 2017, gjester festivalen for første gang.

– For oss blir dette et etterlengtet møte. Shakar har på kort tid inntatt en sentral posisjon i den norske samtidslitteraturen, samlet utrolig mange lesere og gitt karakterer vi tidligere ikke har møtt i romans form en tydelig stemme, skriver festivalen i en pressemelding. Både «Tante Ulrikkes vei» og «Gul bok», som ble utgitt i fjor, blir tema i møtet mellom Zeshan Shakar og programleder Hege Duckert.

Tre lokale forfattere

Videre kommer Brit Bildøen, opprinnelig fra Aukra, til festivalen. Hun er aktuell med sin nynorske oversettelse av Til fyret av Virginia Woolf fra 1927. Hun møter forfatter, litteraturprofesssor og Til fyret-entusiast Janne Stigen Drangsholt til samtale om oversettelsen, romanen og Virginia Woolf sitt forfatterskap.

Krim står også på menyen; Silje O. Ulstein fra Ålesund, som vakte oppsikt med sin debut Krypdyrmemoarer i fjor, skal sammen med Arne Ruset, bosatt i Molde, møte Bildøen til snakk om de mørkeste krokene i menneskesinnet, som begge skriver om. Arrangmentet er et samarbeid mellom Bjørnsonfestivalen og Møre og Romsdal forfatterlag.

«Slemt» bokbad

Det blir også møte med to forfattere som kjenner hverandres og setter hverandre i stevne.

– Her er det ikke om å gjøre å rose den andre opp i skyene, men tvert imot å finne svakheter ved motpartens siste bok. Arrangementet har en humoristisk undertone, men er også et «satt på spissen-forsøk» på å belyse en svakhet ved det moderne forfatterintervjuet: Det kan ofte forveksles med et lanseringsarrangement. Finnes det nye måter å gjøre det på? Deltagere er Erlend Loe, Per Schreiner og programleder Bjørn Vatne.

Publikum får også møte Thure Erik Lund, forfatteren som er elsket av mange forfatterkollegaer, men som kanskje ikke leses av de store massene i samtale med Arne Borge i det som skal være en innføring i et helt unikt univers i norsk skjønnlitteratur.

Bedre kritikk, takk

Litteraturkritikken skal også under lupen.

– Forfattere har lært seg at de skal lese kritikken og holde munn, uansett – men må det virkelig være slik? Kan de ta til motmæle? Er det aldri slik at kritikken rett og slett er lat, dårlig eller fantasiløs? I det siste har vi sett flere tilfeller der forlag går i rette med litteraturkritikken. Bjørnsonfestivalen åpner for en samtale om nivået på den norske litteraturkritikken, sett fra forfatterens ståsted. Vi ser på nyere eksempler på kritikk som har skapt debatt, og lar gjerne forfatterne trille terningkast på kritikerne, skriver festivalen om arrangementet, som har Silje O. Ulstein, Sandra Lillebø og programleder Arne Borge som deltakere.

Det blir dessuten filosofisk hjørne med Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og som rett som det er gjester Verdibørsen på NRK P2. Han deler sine tanker med Synnøve Haga, kunstnerisk rådgiver i Bjørnsonfestivalen.

Anja Bakken Riise skal holde årets første folketale på åpningsarrangementet onsdag 8.9 kl 15.00. Hun er leder for Framtiden i våre hender og hun skal også delta på arrangementet «Hva kan DU gjøre?» sammen med Tomas Horne.

Erlend Loe på ett hjul

Forfatter Erlend Loe hadde syklet mye, men aldri på ett hjul. En dag bestemte han seg for å prøve ut denne mildt sagt uvanlige formen for transport, og det åpnet for helt nye perspektiver – ikke bare på forflytning, men på selve livet. I Nesset skal han fortelle om sin nye tilværelse på etthjulssykkel, basert på boka «Forhandle med virkeligheten».

– Til slutt, om noen år, ingen vet hvor mange, har jeg ingen hjul. Og blir til den jorden jeg hele livet har elsket å sykle på.

Hun får årets Bjørnsonstipend Bjørnsonstipendet skal gå til en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til.