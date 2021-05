Se – her er Møre og Romsdal – i Oslo...!

Kultur

I regi av Møre og Romsdals Kunstsenter blei kuratoren Helga-Marie Nordby kontakta for to år siden med mål om å kuratere ei stor utstilling i hovedstaden. Ei spennende oppgava for en hver kurator, men at den skulle bli så annerledes var det ingen som kunne se for seg den gangen. Pandemien har ført til at kunstnerne som kommer fra hele fylket, har befunnet seg på sine hjemplasser, kuratoren har bosted på Fyn i Danmark, mens utstillinga altså er å finne på Hovedøya i Oslofjorden.