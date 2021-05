Tjue år med husartister på Moldejazz: – Norsk moderne musikkhistories mest vellykka ordning

Kultur

Boka tar for seg 20 år med Artist in Residence-ordningen på Moldejazz. Med bred forskererfaring kunne Hauknes valgt å tilnærme seg ordningen vitenskapelig, men det ser han ikke noe poeng med. Han og fotograf Harald Opheim har hatt som mål at «tekstene skal synge og bildene klinge». Boka er subjektiv, og utarbeidet fra hjertet.