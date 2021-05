Her får The Voice-vinneren statuetten tilbake – sjekk hvor den har vært i åtte år

Kultur

Den kvelden Knut Marius Djupvik (33) fra Tomrefjord ble utropt til vinner av talentkonkurransen The Voice på TV2 i 2013 fikk han overrakt en statuett som bevis på at han var «Norges beste stemme». Fjorten dager etter, under en stor markering for Djupvik i Idahall, lånte han bort statuetten til sin barndoms skole, Tomrefjord skule.