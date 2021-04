Jordas brennende hjerte

Kultur

Det er over to tiår siden fiolinist, multiinstrumentalist, og komponist Ola Kvernberg (39) startet sin karriere som skulle vise seg å bli en progressiv springmarsj. Mannen fra Elnesvågen har gjennom sin virtuositet og allsidighet redefinert fiolinen fra å være et instrument med primært tradisjonelle assosiasjoner til å låte fremoverlent, hipt og futuristisk. En eventyrlig lek og en fri utfoldelse som neppe kunne utspilt seg et mer sømmelig sted enn på hans eksperimentelle lidenskapsprosjekt – «Steamdome».