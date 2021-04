Denne butikken snudde minus til pluss i fjor

Kultur

– Da pandemien kom, og Norge stengte ned, fryktet vi først at vi måtte stenge butikken og permittere ansatte. I stedet var vi blant de få butikkene som kunne ha åpent. Med det var en rar følelse å se ut vinduet her i fjor og gata som var tom for folk og biler. Vi var også litt redde for at folk ville slutte å komme, sier Åse Lindvåg Solemdal.