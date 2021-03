Kriminelt bra – her er 12 tips til påskekrim

Kultur

Tradisjonen med påskekrim går i følge NRK helt tilbake til 1923, da Nordahl Grieg og Niels Lie ga ut boken Bergenstoget plyndret i natt rett før påske. Aftenposten kjørte en stor annonse for boken, men siden den så ut som en ekte avisoverskrift, trodde mange at toget virkelig var blitt plyndret. Aftenposten ble naturligvis nedringt av fortvilede mennesker og måtte forklare at det bare var en annonse. Med det var tradisjonen for krim, som er et særnorsk fenomen, påsken startet.