Rakk akkurat åpne utstilling – så ble Ålesund stengt

Kultur

Utstillingen «Er jeg menneske for deg» er en stor fellestutstilling med flere internasjonale kunstnere hos kunstmuseet Kube i Ålesund. Her er verk fra John Akomfrah, Per Inge Bjørlo, Anders Holen, Harminder Judge, Amy Karle, William Kentridge, Lawrence Lek, Britt Sorte og Liv Dysthe Sønderland.