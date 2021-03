Musikalsk hjemmeseier

Kultur

Ane Brun trenger vel strengt tatt ingen nærmere presentasjon. Musikken hennes har gått sin seiersgang både nasjonalt og internasjonalt i snart to tiår nå. Med låter som korte historier så er det kanskje et naturlig steg å forflytte seg til teaterscenen. Stykket «90-metersbakken» fra 2004, basert på Di Derre sin musikk, er jo et eksempel på det.