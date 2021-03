Ingen UKM? Unge kan likevel komme til Fylkesfestivalen

Kultur

– I år planlegges det for gjennomføring av to digitale fylkesfestivaler i november, en på søre Sunnmøre og en i Romsdal. Hvis vi har økonomi til det, blir det fire festivaler. Vi gjennomførte digitale festivaler i fjor også, sier fylkeskontakt for UKM, Ragnhild Holsvik.