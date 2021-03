Mesterlig samspill

Kultur

Kristoffer Eikrem (31) fra Molde har i løpet av mange år som aktiv musiker bygd opp en bred diskografi og erfaringsrik karriere. Han er trompetist, produsent, komponist og DJ og har deltatt på flere prisvinnende prosjekter.



Sammen med den sør-koreanske artisten og produsenten Nam Janggyu, kjent under kunstnernavnet Beautiful Disco, har han nå gitt ut fullengderen «Dusk / Dawn», et samarbeid som tidsriktig nok har foregått utelukkende via internett.