Det stormer rundt Kongsbergjazz – dette sier den nye sjefen i Molde

Tidligere Kongsbergsjef hadde som personlig mål å bli stor – og større enn Moldejazz. Det skapte konkurranse mellom byene. – Nå er vi inne i en ny tid, med to nye sjefer – og to ganske unge kvinner i hver sin festival. Vi er enige om at vi er på samme lag, sier ny festivalsjef i Molde, Mariann Bjørnelv.