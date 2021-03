Kultur

Den 12. mars 2020 sto sopran Ann-Helen Moen i Olavshallen. Det var premieredag for operaen Valkyrien av Richard Wagner. Moen var kledd opp i kostymet til rollen som en av Valkyriene. Oppvarmingen var i gang. Snart skulle de filme forestillingen uten publikum. Så kom beskjeden om at en slektning av et besetningsmedlem hadde fått korona. Dermed måtte de avlyse.