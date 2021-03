Odd Arne har spilt strømmekonsert hver lørdag i et helt år: – Kan ikke slutte

Kultur

I sitt midlertidige hjem på Nås har Odd Arne Halaas innredet et eget rom til strømmekonsertene. Langs den ene veggen står ei hylle med en tolvtedel av platesamlingen, og her henger diplom fra trekkspilll-NM, andre utmerkelser og plakater fra 50-tallet. Foran vinduet henger en mørk, tett gardin, og på pulten står alt utstyret han trenger for å strømme sin enmannskonsert ut i verden; en pc, tre kamera, en lyd- og en bildemikser, samt profesjonelt lys. Og midt på gulvet; nabobikkja Kasper André, som stadig er på besøk.