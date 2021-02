Fortvilelse snudd til glede for pilegrimer

Kultur

– Så bra! Veldig fint at vi nå kan komme oss over til Veøya, sier pilegrimsveileder Anne-Sissel Bergum ved Pilegrimssenteret på Hamar. Hun er turleder langs kystpilegrimsleia for norske og utenlandske pilegrimer, og har vært fortvilt over at pilegrimer til nå ikke har kunnet komme seg til Veøya.