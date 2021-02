Derfor er premieren på Ane Brun-teater utsatt

Kultur

Utsettelsen skyldes flere faktorer knyttet til korona-situasjonen, forteller teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag.

– Det er forandringer av spille/prøveplaner til andre forestillinger, tekstworkshop som ikke kunne gjennomføres i høst, store utfordringer med innreise fra utlandet, utsettelse av Scener fra et ekteskap og karantene for kunstnerisk team, sier Strømskag, og legger til at produksjonen på denne måten får bedre forutsetninger.

– Forestillingen har et stort potensiale både kunstnerisk og på publikumssiden. Dette kan bli en ekstraordinær fin forestilling og vi tenker at en uke til gir muligheten til å nå det ambisjonsnivået og kvaliteten vi ønsker få til, sier Strømskag.

Opprinnelig premieredato var 10. mars - ny dato blir 18. mars. Teatret Vårt har kapasitet til 104 publikummere i salen under gjeldende koronaregler. Det er satt opp 16 forestillinger i Molde, før Virvelvind skal på turné i fylket.