Ane har oversatt 21 låter til Molde-dialekt: – Noen har blitt bedre

Kultur

– Jeg har tenkt mye på om det finnes en rød tråd i Anes sanger. Og det er kanskje at vi mennesker ofte er redd for å åpne oss i noe nytt, og tenke nye tanker. For meg er låta The Opening en kjernesang. Den handler om å finne veien ut av noe, sier regissør Nina Wester, som også nevner It All Starts With One, Closer og Take Hold Of Me som andre viktige kjernelåter.