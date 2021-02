Mission Impossible tilbake til Norge - får millionstøtte

Kultur

Det er Truenorth Norway står som søker om norsk filmstøtte. Dette er samme firma som sto bak søknaden med prosjektet Libra, som var «Mission: Impossible 7» med Tom Cruise i hovedrollen, og som ble filmet på Hellesylt, på Åndalsnes og i Rauma i sommer. Det melder TV 2 onsdag.

Dette er mulige innspillingssteder

Denne gangen blir filmen fra Paramount Pictures kalt «Scorpio». I følge TV2 avslører også prosjektnavnet med stjernetegnet at det er neste Mission Impossible-film ut, nummer åtte i rekken.

Prosjektet får 68,6 millioner kroner i en såkalt insentivordning fra Norsk Filminstitutt til innspilling i Norge.

- Vi synes det er hyggelig at filminstituttet har prioritert vårt prosjekt. Det viser at Scorpio møter forskriftens kritierier, og kvalifiserer godt, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway til TV2.

Borch bekrefter at de har jobbet i halvannet år for å finne mulige innspillingssteder for Scorpio.

- Foreløpig er Vestlandet, Troms og Finnmark og Innlandet mulige opptakssteder. Store deler av filmen skal spilles inn i Norge, sier Borch videre.

- Elsker Norge

I september møtte kulturminister Abid Raja superstjernen Tom Cruise i Rauma, etter at produksjonen hadde satt sitt preg på Romsdal i flere uker. I en videohilsen takket Cruise for oppholdet og sa han ville komme tilbake til for innspillingen av den neste Mission Impossible-filmen.

- Jeg elsker Norge. Det er så vakkert her, erklærer Cruise i videoen, før han sier at planen er å komme tilbake for å spille inn mer film.

Kulturministeren foreslo for Cruise å gjøre neste film i Bergen. I følge Dagbladet skrev Truenorth Norway AS et brev til ordfører Marte Mjøs Persen at de siden tidlig 2020 har planlagt en større internasjonal filmproduksjon, med Bergen som det mest aktuelle innspillingsstedet; med bruk av Bryggen, Fløyen, Ulriksbanen og Nordnes.

La igjen 100 millioner sist

Libra og Mission Impossible 7 fikk 50 millioner kroner i intensivstøtte - nå får altså Scorpio ytterligere 18 millioner kroner.

- Produksjonen la igjen 100 millioner kroner bare i lokalsamfunnet på Åndalsnes og Hellesylt, sier Borch til TV2.

I følge kanalen var det 11 søkere til midler fra intensivordningen i 2021; fire utenlandske og sju norske produksjoner søkte om refusjon for til sammen 250 millioner kroner. Samlet skulle de bruke 1 milliard kroner på filmprosjekt i Norge. I statsbudsjettet er det bare satt av 68, 5 millioner kroner.

Dermed er det bare det største prosjektet, Scorpio, som får intensivstøtte denne gang.

Borch mener imidlertid produksjoner står i kø for å komme til Norge, og at potten bør firedobles.

