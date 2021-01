Kristiansund-forfatter skryter av Molde: - Imponerende

Kultur

Allerede før boka er sluppet løs i bokhandlene, er forventningene skyhøye til filmskaper Grethe Bøes forfatterdebut «Mayday». Traileren for den politiske thrilleren, som Bøe har laget selv, og med Juliane Snekkestad i rollen som F16-piloten Ylva Nordahl og Lasse Matberg som hennes kjæreste, har for lengst nådd kinolerretet. Boka omtales som Cappelen Damms største satsing på mange år, og utenlandske forlag skal stå i kø for å sikre seg rettighetene til boka. Så langt er det forlag i Tyskland, Italia, Estland og Sverige som skal oversette den.