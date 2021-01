Kultur

Ola Kvernberg fra Hustadvika kommune fikk prisen for beste filmmusikk for den nordiskproduserte dokumentaren "Only The Devil Lives Without Hope".

Filmen er regissert av Magnus Gertten.

Prisen deles ut i Stockholm og ble direktesendt på SVT 1.

I en takketale fra sitt eget studio takker Kvernberg, i tillegg til musikere og produksjon, også filmens hovedperson Dilya Erkinzoda, som kjemper for å få omgjort dødsstraff og løslatt sin bror.