Solgte ut alle billettene i Molde - nå kan du se Slåttekaren hjemme i din egen stue

Kultur

Det melder teatret i en pressemelding.

- Slåttekaren hadde urpremiere lørdag 7. mars, og rakk ikke flere forestillinger på Det Norske Teatrets hovedscene før landet stengte ned. I høst var forestillingen på en vellykket vestlandsturné i regi av Teatret Vårt, og fikk også noen få visninger til i hovedstaden før ny nedstengning, melder teatret.

To direktestrømte forestillinger

Teatret har tro på at forestillingen kan møte et begrenset publikum i Oslo seinere i vår, men vil nå tilby forestillingen til alle gjennom direktestrømming.

Den første vises torsdag 28. januar kl. 20.00, den andre lørdag 13. februar kl. 18.00. Publikum kjøper billett til disse via nettsiden til Det Norske Teatret. Ordinær billettpris for strømmeforestillingene er 250 kroner.

- Både i januar og februar kan publikum se en versjon i sanntid, som er lagt til rette for flere kamera og som følger tett på Slåttekarens historie fra Edvard Hoems romanserie om Nesjefolket. Det er det nærmeste man kommer teater i det store formatet i denne perioden, heter det fra teatret.

Før forestilling vil publikum også få med en samtale mellom forlagssjef i Oktober, Ingeri Engelstad, og forfatter Edvard Hoem.

Enorm respons

Forestillingen er et samarbeid mellom Teatret Vårt og Det Norske Teatret. Teatret Vårt fikk en enorm respons på forestillingen i Molde: Over 3.000 billetter ble solgt her. I tillegg kommer fulle hus på turnéen i fylket.

Jon Bleiklie Devik spiller hovedrollen som slåttekaren.

Premiere lørdag - 4000 billetter er solgt – Magisk å spille Slåttekaren her i Molde – Man får gåsehud av å tenke på at hele tinderaden vi viser på bakteppet, faktisk er rett utenfor rommet.

Han skal spille «Slåttekaren» i Molde. For å lære seg dialekta har skuespilleren fått hjelp av én spesiell person – Språket var en av inngangene til historien. Jeg bare kastet meg uti det, forteller Jon Bleiklie Devik, bergenseren som likevel har en fordel når han skal lære romsdalsdialekta: Han tilbrakte alle somrene i Molde som barn.