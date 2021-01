Rolf (31) sa opp jobben rett før korona - må leve av sparepengene

Kultur

Natt til 6. januar slapp americana-gruppa Ash & Thorns plata River of Wrongs. Den ene halvdelen av duoen, Rolf Mørck (31) fra Eide, er glad for at albumet endelig er ute. Men så var det den påfølgende turneen, da, som også skal innom Syd i Molde 11. februar. Blir det noe av?