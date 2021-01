Kultur

Vokalist Tricia Boutté-Langlo er opprinnelig fra New Orleans i Louisiana, og har bodd permanent i Norge siden 2007. For to år siden flyttet hun fra Langevåg til Ålesund med sin norske ektemann. Stemmen hennes er kjent for mange gjennom Ytre Suløen og utallige opptredener på Moldejazz, og hun har mange venner i Molde. Fredag skal hun synge i en begravelse i byen.