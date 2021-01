Besøket nærmest halvert - utlån av e-bøker doblet

Kultur

- Lesernes respons på den nye app-en Bookbites, som ble innført i vår, har vært formidabel. Ved Moldebiblioteka doblet antall utlån seg fra 3.439 utlån i 2019, til 6.640 i 2020. Det er ikke overraskende, men likevel gledelig. Og vi ser at de samme titlene går igjen på utlånstoppen både for fysiske bøker og e-bøker. Det tyder på at formatet er underordnet, og at det er innholdet som teller, sier biblioteksjef Marianne Ingeborg Langøy.