Gro har flyttet øverst opp i Romsdalen og tar sikte på å leve av leire igjen

Kultur

– Ja, jeg må vel nesten stille opp. Jeg kan vel ikke bare gjemme meg bort her inne, hadde Gro Suvatne svart på sin bløde kristiansandsdialekt da vi ringte for å spørre om hun kunne tenke seg å bli intervjua. Og nå sitter vi her, i et 100 år gammelt hus aller øverst i Romdalen, med heimelaga julebakst på bordet og kaffe i hver vår kopp av keramikk signert vertinna sjøl.