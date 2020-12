Kultur

– Planen var å filme i august-september, men koronaspøkelset har hengt over oss hele veien. Det skulle litt til å få det til å klaffe for et produksjonsteam på 10-12 stykker. Da innspillingshelgen endelig kom, måtte én i karantene. Det regnet og blåste, og vi måtte tjore fast en god del av utstyret, humrer designer og gründer Anne Cecilie Rinde (46), som er kreativ leder i undertøysmerket Vera & William.