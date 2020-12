Slik kan det nye jazzmuseet bli

Trehuset Molde vil ha jazzmuseet inn i prosjektet og kommer nå med et konkret tilbud. – Det er kjempegøy og flott at prosjektet vekker slik entusiasme, og at vi får en slik mulig lokalisering på bordet, sier Moldejazz-sjef Hans-Olav Solli.