Kultur

(Åndalsnes avis:) Artur von Casimir ble født i Potsdam i Tyskland i 1908, og døde i 2005, 97 år gammel. Under andre verdenskrig var han leder for Luftwaffes Kampgruppe 100 «Wiking», og ledet de tyske flygerne i flere bombetokt over Norge, og over flere norske byer.