Edvart (14) fra Molde med skarp plassering i internasjonal konkurranse

Kultur

Da den internasjonale musikkonkurransen Music of the World ble avholdt for tredje gang i Israel i november, var det med deltakere fra hele verden. Vanligvis reiser deltakerne til konkurransen, kjenner på nervene, spiller for juryen, og får en plassering, men i år var det en digital variant. Dermed kunne Edvart Kjøll (14) fra Molde delta uten å forlate byen. Det skulle gå riktig så bra. Den unge fløytespilleren fikk 3. plass i kategorien blåseinstrument solo 12-15 år.