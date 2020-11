Da byhistoriker Ola Gjendem ga ut kartbok for tre år siden, spådde han ny bok i 2020. Nå er den her

Hvem gir ut to bøker på to uker, og er godt i gang med sitt neste bokprosjekt? Det er Ola Gjendem, det. Nå med utgivelse der historiske kart fra Molde er under lupen.