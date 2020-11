Hun har ikke sett foreldrene på ett år. Nå har savnet blitt julesang

Kultur

- Jeg har ikke møtt min familie på ett år, først og fremst på grunn av korona. Jeg har kjent på det i hele år hvor mye jeg savner dem. Vi har flyttet fra Oslo til Tomrefjord, og planen var at jeg kunne ta fly hjem på besøk. Men slik ble det ikke. Så har vi tenkt at i jula, da får vi det til. Men i oktober forsto jeg at det ikke blir noen jul sammen. Så jeg skrev en sang til dem, en julesang, som beskriver situasjonen, og kanskje kan få oss i litt bedre humør, sier Stephanie Lippert Djupvik.