De var vettskremte på sin første spillejobb i Bud i 1970. Nå gjenforenes det populære bandet fra Molde

Kultur

I en krok på pub- og livekonsertstedet Brygga på bussholdeplassen i Molde sitter Stig Arnøy og Jan Eide, to av fem medlemmer i moldebandet Friends. Stig var vokalist, spilte gitar og rytmeinstrumenter og sto dessuten for drivkraften, mens Jan spilte trommer, sang og holdt orden på regnskapet. Dessuten er det han som sitter på dokumentasjonen; bilder, utklipp og oversikt over hver eneste krone inn og ut av kontoen.